Кондратюк пропонує переглянути порядок затвердження відряджень нардепів

Про це віцеспікерка заявила після позиції Європарламенту щодо обмежень права депутатів на закордонні поїздки.

Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради (ВР), оскільки це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема опозиційних.

Про це повідомила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк.

Вона додала, що Європарламент переконаний - під час війни будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі, не можна нехтувати.

“Тому, коли наш надійний і щирий партнер Європейський парламент бачить проблему в обмеженні виїзду українських депутатів і публічно вказує на це - не можна робити вигляд, що такого питання не існує. Його треба вирішувати зараз, щоби потім воно не стало перешкодою для подальшої євроінтеграції України”, - написала віцеспікерка.

Кондратюк запропонувала реалізувати домовленості про рівний доступ депутатів до відряджень для участі у заходах міжпартійної дипломатії.

Крім того, голові ВР має внести зміни до свого розпорядження, яке регламентує порядок затвердження відряджень народних депутатів.

В свою чергу, Кабмін має внести зміни до постанови №57 щодо порядку перетину кордону, в тому числі в питанні прав депутаток місцевих рад, які виконують свої повноваження на безоплатній основі і стали заручницями цієї постанови.

Також у зовнішніх комунікаціях депутатів слід дотримуватися принципу “one voice”.