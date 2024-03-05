Профільний комітет рекомендував Раді підтримати в другому читанні законопроєкт щодо заборони УПЦ (МП) в Україні

Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з раніше підтриманим у першому читанні.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який, зокрема, заборонить діяльності УПЦ (МП) в Україні.

Про рішення комітету повідомив нардеп Володимир В'ятрович.

Він зазначив, що текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу восени минулого року урядовим варіантом.

“Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону”, – повідомив В'ятрович.

Також він додав, що РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

“Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон”, – написав нардеп.

Тим часом сьогодні, 5 березня, декілька нардепів повідомили, що Влада скасувала засідання Верховної Ради на цьому тижні, бо залучає “слуг народу” до підготовки звіту щодо фортифікацій для Сенату США. На цьому тижні мали вирішувати питання, зокрема, заборони УПЦ (МП).

Раніше стало відомо, що нардепи розраховують прийняти в цілому заборону діяльності УПЦ (МП) до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. У першому читанні Рада проголосувала за цей законопроєкт у жовтні 2023 року.