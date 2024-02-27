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Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити

Депутати прогнозують, що дискусійні правки щодо мобілізації аспірантів за контрактом та обмеження консульських прав для громадян за межами України будуть зняті.

Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Фото: Генштаб ЗСУ

До законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням подали 4196 правок. Найбільшу кількість подали парламентарі від "Слуги народу" – 1818 поправок, повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

"Голос" подав 438 правок, "Батьківщина" – 359, а нардепи проросійської колишньої ОПЗЖ подали до мобілізаційного законопроєкту 336 поправок. "Європейська солідарність" подала 331 поправку, з них відкликала 92 (не вказано, чи є відкликані серед інших політсил).

Позафракційні – 261, "За майбутнє" – 206, група Разумкова – 178, "Довіра" – 176 правок. 

"Сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки починає розгляд і підготовку до другого читання", – сказала зріз.

Як повідомили джерела LB.ua в комітеті, "правки можуть розглядати не окремо. А будуть блоки за темами, прискорить їх розгляд, аби проєкт винести на розгляд 6-7 березня в цілому".

Також співрозмовники в комітеті зазначили, що найбільш дискусійним питанням буде стаття щодо демобілізації.

"Депутати наполягають на виключенні формулювання щодо демобілізації (після 36 місяців служби – Ред.) за рішенням Ставки. Але проти цього категорично виступають в ОП та силовики", – сказав один з парламентарів. 

Водночас депутати прогнозують, що дискусійні правки щодо мобілізації аспірантів за контрактом та обмеження консульських прав для громадян за межами України будуть зняті.

Законопроєкт про мобілізацію

  • Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Документ декілька разів переписували ще до першого читання. Зокрема, туди внесли підставу для демобілізації у вигляді 36 місяців служби (та це лише підстава, а рішення має ухвалювати Ставка). Також все ж вирішили скасувати строкову службу (але це вже зробили окремим законодавчим актом), натомість впровадити обов'язкову військову підготовку. Докладно – в матеріалі LB.
  • 7 лютого законопроєкт проголосували в першому читанні. Наступного дня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що до другого читання "суперечливі норми" в законопроєкті доопрацюють. 
  • Більше на цю тему: "Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?" на LB.
  • Проголосувати законопроєкт у другому читанні хочуть у перший тиждень березня. 
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