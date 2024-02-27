Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити

До законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням подали 4196 правок. Найбільшу кількість подали парламентарі від "Слуги народу" – 1818 поправок, повідомила народна депутатка Ірина Фріз.
"Голос" подав 438 правок, "Батьківщина" – 359, а нардепи проросійської колишньої ОПЗЖ подали до мобілізаційного законопроєкту 336 поправок. "Європейська солідарність" подала 331 поправку, з них відкликала 92 (не вказано, чи є відкликані серед інших політсил).
Позафракційні – 261, "За майбутнє" – 206, група Разумкова – 178, "Довіра" – 176 правок.
"Сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки починає розгляд і підготовку до другого читання", – сказала зріз.
Як повідомили джерела LB.ua в комітеті, "правки можуть розглядати не окремо. А будуть блоки за темами, прискорить їх розгляд, аби проєкт винести на розгляд 6-7 березня в цілому".
Також співрозмовники в комітеті зазначили, що найбільш дискусійним питанням буде стаття щодо демобілізації.
"Депутати наполягають на виключенні формулювання щодо демобілізації (після 36 місяців служби – Ред.) за рішенням Ставки. Але проти цього категорично виступають в ОП та силовики", – сказав один з парламентарів.
Водночас депутати прогнозують, що дискусійні правки щодо мобілізації аспірантів за контрактом та обмеження консульських прав для громадян за межами України будуть зняті.
Законопроєкт про мобілізацію
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Документ декілька разів переписували ще до першого читання. Зокрема, туди внесли підставу для демобілізації у вигляді 36 місяців служби (та це лише підстава, а рішення має ухвалювати Ставка). Також все ж вирішили скасувати строкову службу (але це вже зробили окремим законодавчим актом), натомість впровадити обов'язкову військову підготовку. Докладно – в матеріалі LB.
- 7 лютого законопроєкт проголосували в першому читанні. Наступного дня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що до другого читання "суперечливі норми" в законопроєкті доопрацюють.
- Більше на цю тему: "Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?" на LB.
- Проголосувати законопроєкт у другому читанні хочуть у перший тиждень березня.