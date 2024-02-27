НАЗК повідомило, скільки партій уже подали звіти

До завершення кампанії звітування парламентських політсил залишився місяць, у інших партій – два місяці.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило дані про те, скільки партій подали звіти станом на 26 лютого.

Як ідеться на сайті НАЗК, звіти надходять, починаючи від 2020 року:

за 2020 рік (із 365 партій): 159 партій подали звіти за всі 4 квартали; 101 – подали частково; 105 – не подали взагалі;

за 2021 рік (із 368 партій): 29 партій подали звіти; 66 – частково; 273 – не подали;

за 2022 рік (із 368 партій): 11 партій подали; 3 – частково; 351 – не подали;

за 2023 рік (із 368 партій): 12 – подали; 353 – не подали.

В Агентстві нагадали, що до завершення кампанії звітування парламентських партій залишився місяць, у інших партій – два місяці

За неподання звітів передбачено передбачений штраф від 5100 до 6800 грн.