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НАЗК повідомило, скільки партій уже подали звіти

До завершення кампанії звітування парламентських політсил залишився місяць, у інших партій – два місяці.

НАЗК повідомило, скільки партій уже подали звіти
Фото: Цензор

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило дані про те, скільки партій подали звіти станом на 26 лютого.

Як ідеться на сайті НАЗК, звіти надходять, починаючи від 2020 року:

  • за 2020 рік (із 365 партій): 159 партій подали звіти за всі 4 квартали; 101 – подали частково; 105 – не подали взагалі;
  • за 2021 рік (із 368 партій): 29 партій подали звіти; 66 – частково; 273 – не подали;
  • за 2022 рік (із 368 партій): 11 партій подали; 3 – частково; 351 – не подали;
  • за 2023 рік (із 368 партій): 12 – подали; 353 – не подали.

В Агентстві нагадали, що до завершення кампанії звітування парламентських партій залишився місяць, у інших партій – два місяці

За неподання звітів передбачено передбачений штраф від 5100 до 6800 грн.

  • Як відомо Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій» № 3337-IXнабув чинності 26 грудня 2023 року. Він відновив обов'язок політичних партій подавати звіти. 
  • Повернувся також обов'язок Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряти їхні звіти.
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