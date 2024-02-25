Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

"Конкурсна комісія визначила, що він має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також - відповідає критеріям компетентності та доброчесності.. Очікуємо на відповідне рішення Уряду", - зазначили в НАЗК.

Раніше LB.UA писав, що найбільше балів (137) за результатами тестування загальних здібностей отримав Віктор Павлущик. Минулого року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ. Тоді члени комісії мали питання щодо нерухомості його батьків: 2005 року Павлущик-старший купив квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина. Комісія також звернула увагу, що перше помешкання придбане за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. На що детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно.

Тепер же для конкурсу на посаду голови НАЗК кандидат подав декларацію за 2022 рік, де вказав 1,4 млн грн доходу та право користування квартирою в Києві. У його власності також Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в рамках програми тимчасового захисту.

Співмешканка Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн грн доходів в НАБУ та 260 тис. грн від продажу авто. У її власності - авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.