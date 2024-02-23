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У посадовця з Міноборони НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 14 млн грн

У нього виявили дві квартири у Києві, три авто і понад 3,5 млн грн готівки.

У посадовця з Міноборони НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 14 млн грн
Фото: Цензор

НАЗК провело моніторинг способу життя начальника Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони і виявило ознаки незаконного збагачення.

Як ідеться на сайті Агентства, спільно з ДБР і СБУ вдалося виявити ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про незаконне збагачення на майже 14 млн грн. 

23 лютого Нацполіція повідомила посадовцю про підозру.

Серед виявлених активів:

  • дві квартири в Києві;
  • три автомобілі (NISSAN ROGUE; BMW 428I; LEXUS LX 570);
  • нежитлове приміщення, гаражний бокс та машиномісце;
  • понад 3,5 млн грн готівки.

За даними НАЗК, зазначене майно впродовж 2022 – 2023 років було оформлене на близьких осіб посадовця, які не мали для цього необхідних коштів, отриманих у законний спосіб.

Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років, з конфіскацією майна.

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