Водночас за 2 роки повномасштабного вторгнення обладнано більше 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій.

Міністерство оборони України повідомило, що у 2024 році Сили оборони продовжують будувати посилені фортифікаційні споруди.

Відомство опублікувало кілька свіжих фото від Командування Сил підтримки, яке має у своєму складі інженерні війська (дивись нижче).

Протягом 2022-2023 років (від початку широкомасштабної збройної агресії РФ проти України) до завдань з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів залучалися підрозділи загальновійськових бригад (полків), інженерні підрозділи Сил підтримки, а також установи і організації в підпорядкуванні військових адміністрацій.

За цей час в операційних зонах оперативно-стратегічних угруповань військ обладнано більше 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій.

Ці завдання виконувались на рубежі прикриття державного кордону (північний та придністровський регіони), І та ІІ оборонному рубежах і частково оперативному рубежі на всіх напрямках.

У 2024 році сплановано будівництво декількох тисяч опорних пунктів. Інженерні війська Сил підтримки вже розпочали роботи.

Зазначається, що будівництво фортифікацій та обладнання рубежів триває на всіх напрямках.