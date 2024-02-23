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Сили оборони у цьому році планують будівництво декількох тисяч опорних пунктів

Водночас за 2 роки повномасштабного вторгнення обладнано більше 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій.

Сили оборони у цьому році планують будівництво декількох тисяч опорних пунктів
Фото: Telegram/Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що у 2024 році Сили оборони продовжують будувати посилені фортифікаційні споруди.

Відомство опублікувало кілька свіжих фото від Командування Сил підтримки, яке має у своєму складі інженерні війська (дивись нижче).

Протягом 2022-2023 років (від початку широкомасштабної збройної агресії РФ проти України) до завдань з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів залучалися підрозділи загальновійськових бригад (полків), інженерні підрозділи Сил підтримки, а також установи і організації в підпорядкуванні військових адміністрацій.

За цей час в операційних зонах оперативно-стратегічних угруповань військ обладнано більше 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій.

Ці завдання виконувались на рубежі прикриття державного кордону (північний та придністровський регіони), І та ІІ оборонному рубежах і частково оперативному рубежі на всіх напрямках.

У 2024 році сплановано будівництво декількох тисяч опорних пунктів. Інженерні війська Сил підтримки вже розпочали роботи. 

Зазначається, що будівництво  фортифікацій та обладнання рубежів триває на всіх напрямках.

  • У грудні уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер замовниками також стануть Міноборони, державна спеціальна служба транспорту, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. 
  • У січні Кабмін додатково виділив майже 2,5 мільярда гривень на інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Ще 120 млн грн виділили для Державної прикордонної служби.
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