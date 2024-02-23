Головне за ніч та ранок п’ятниці, 23 лютого: атака БпЛА на Одесу та Дніпро, 101 бойове зіткнення, 43 штурми під Мар’їнкою

Рятувальники працюють на місці атаки на Одещину

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Україні 31 ударним БпЛА типу Shahed, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Атаку безпілотниками ворог провів із російського Приморського-Ахтарська та окупованого мису Чауда. С-300 росіяни випустили з Донецької області, а Х-31П і Х-22 – з акваторії Чорного моря, повідомили в Повітряних силах. Захисникам вдалося збити 23 безпілотники.

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 101 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1000 російських окупантів, 37 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Одеса постраждала від удару російських безпілотників. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в місті сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Загинули троє людей.

Сили оборони півдня повідомили, що ворог атакував область ударними дронами типу "Shahed-131/136", водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря спрямувавши ракети типу Х-31П і Х-22.

"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони збили дев'ять дронів-камікадзе. Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

"Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих", – повідомили в Силах оборони.

Дронами-камікадзе росіяни атакували і Дніпропетровську область.

Є влучання у багатоповерхівку в Дніпрі. Кілька квартир на верхніх поверхах вщент зруйновані, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ОВА Сергій Лисак.

Спершу повідомляли про чотирьох постраждалих, проте згодом їх кількість зросла до восьми. Семеро людей госпіталізовані.

Окрім багатоповерхівки, росіяни влучили в Дніпрі по підприємству.

Над областю загалом збили п'ять безпілотників.

Американський телеканал Fox News у четвер показав ексклюзивне інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського журналістові Брету Баєру, записане під час поїздки глави держави на передову.

Головні тези Президента Зеленського – в нашій новині.

Євросоюз схвалив 13 пакет санкцій проти Росії, йдеться на сайті Ради ЄС.

Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції запроваджено проти тих, хто є відповідальним за продовження незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни путінського режиму, і тих, хто надає їй суттєву підтримку.

Індивідуальні санкції спрямовані насамперед проти військового та оборонного секторів та пов'язаних з ними осіб, зокрема тих, хто причетний до постачання зброї з Північної Кореї до Росії.

Також санкції спрямовані проти представників судової влади, політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!