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Зеленський: наші втрати – десятки тисяч

Президент також нагадав, що росіяни не лише вбивають, а й депортують. 

Зеленський: наші втрати – десятки тисяч
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Втрати Україні у війні складають десятки тисяч, але у ворога вони більші. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Fox News.

Росія не лише вбила десятки тисяч українців, вона також депортувала десятки тисяч дітей. Щодо військових втрат президент сказав, що у РФ кількість загиблих у рази вища.

"Якщо ми порівнюємо число убитих солдатів, то я б сказав, що це один до п'яти", – назвав він приблизну статистику. 

  • Точну кількість втрат Україна не розкриває. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими. 
  • Нещодавно лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що пропонував президентові розкрити дані про українські втрати. Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього. "Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.
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