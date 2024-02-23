Зеленський: наші втрати – десятки тисяч

Президент також нагадав, що росіяни не лише вбивають, а й депортують.

Втрати Україні у війні складають десятки тисяч, але у ворога вони більші. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Fox News.

Росія не лише вбила десятки тисяч українців, вона також депортувала десятки тисяч дітей. Щодо військових втрат президент сказав, що у РФ кількість загиблих у рази вища.

"Якщо ми порівнюємо число убитих солдатів, то я б сказав, що це один до п'яти", – назвав він приблизну статистику.