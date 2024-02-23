Зеленський: наші втрати – десятки тисяч

Втрати Україні у війні складають десятки тисяч, але у ворога вони більші. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Fox News.
Росія не лише вбила десятки тисяч українців, вона також депортувала десятки тисяч дітей. Щодо військових втрат президент сказав, що у РФ кількість загиблих у рази вища.
"Якщо ми порівнюємо число убитих солдатів, то я б сказав, що це один до п'яти", – назвав він приблизну статистику.
- Точну кількість втрат Україна не розкриває. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими.
- Нещодавно лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що пропонував президентові розкрити дані про українські втрати. Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього. "Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.