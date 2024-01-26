Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"

Закриті соціологічні опитування "Рейтингу" щодо мобілізації показали, що українці не вважають справедливою проведення лотереї для призову на службу. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив під час організованої в рамках проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group панельної дискусії "2024: сценарії для країни".

За його словами, "хвиля" мобілізації українців була на початку повномасштабного вторгнення, коли ворожі війська стояли вже під столицею. А коли війну відсунули туди, куди "10 годин на машині їхати", то ставлення киян до цього змінилося.

"Це самий великий виклик, який є в країні зараз. Не робити мобілізацію не можна, ми всі це розуміємо. Тому що тоді ми повернемося на півтора роки тому, коли вони під Києвом будуть, і тоді ми всі будемо знову готові мобілізуватися, але може бути просто запізно", – сказав парламентар.

Арахамія вважає, що в багатьох людей викривлено сприйняття служби в армії і вони вважають, що їх без навчання відправлять вмирати на фронт. Він визнав, що такі випадку справді траплялися, і зараз люди кажуть, що не хочуть бути в отакій армії.

"Ми зараз працюємо з міністерством оборони, щоб була кампанія нормальна. Я вважаю, що всі держслужбовці мають йти в «учебку», жити, не якісь там VIP-групи, і депутати теж. Я точно. Я, насправді, ідеолог цього. Ми маємо там навчатись кожен у різних групах зі звичайними людьми. Маємо з ними їсти, спілкуватись, тоді всі побачать, що це не так страшно. Більше того, я не заздрю командиру «учебки», де буде багато депутатів і там будуть погано навчати. Ви ж розумієте, що просто вони зітруть його, будуть міняти кадрові зміни, доки не налагодять якийсь рівень навчання. Всі учебки по країні треба зайняти. Я вважаю, що це треба. Міністри теж мають, заступники міністрів, керівники департаментів. Хоча б part-time, но навчатися", – сказав він.

Арахамія також повідомив, що пропонував президентові розсекретити дані про втрати України на війні. Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

"Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.

Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

Окрім того, Арахамія вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

"Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином", – вважає він.

Арахамія розповів, що будуть сертифікати військовозобов'язаних. Спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку (зараз це 27-60).

"Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс", – пояснив голова фракції СН.

Арахамія сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.