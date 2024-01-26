Уночі окупанти завдали удару з “Урагана” по Куп’янську на Харківщині, пошкоджено підприємство

Крім того, внаслідок удару по Куп’янську горіла заправка. Обійшлося без постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове.

Ворог завдав авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району.

Сьогодні близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ «Ураган» по м. Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих.

Учора близько 14:30 ворог обстріляв з БпЛА с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих.

О 09:00 ворог завдав удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено 4 господарчі будівлі цивільного підприємства.

Також Олег Синєгубов повідомив, що ЗСУ відбили шість атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.

Унаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 16 536 абонентів у 49 населених пунктах Харківського, Ізюмського, Куп'янського районів. Відновлення триває.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 7,9 га території, знищили 226 ВНП. Розмінування триває.