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МВС скасувало норму про недопуск тварин в укриття

Собаки, що внесені до переліку небезпечних порід собак, повинні бути у намордниках.

МВС скасувало норму про недопуск тварин в укриття
Дівчина із собакою в укритті (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Голова МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до “Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту”, якими скасований недопуск тварин в укриття.

Про це йдеться в наказі МВС, пише “Бабель”.

Таким чином власники тварин мають не залишати своїх домашніх улюбленців без нагляду та створити для них необхідні умови.

Також треба дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм і правил. 

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Власник зобов'язаний контролювати, щоб тварини не псували майно та не становили загрози для інших людей.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей, повинні бути на повідках. Водночас собаки, що внесені до Переліку небезпечних порід собак, повинні бути у намордниках.

  • 14 грудня під час повітряної тривоги у Святошинському районі Києва школярів не пустили до укриття через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи "мальтіпу".
  • Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав недопуск дітей в шкільне укриття через собаку неприпустимим.
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