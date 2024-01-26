МВС скасувало норму про недопуск тварин в укриття

Собаки, що внесені до переліку небезпечних порід собак, повинні бути у намордниках.

Голова МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до “Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту”, якими скасований недопуск тварин в укриття.

Про це йдеться в наказі МВС, пише “Бабель”.

Таким чином власники тварин мають не залишати своїх домашніх улюбленців без нагляду та створити для них необхідні умови.

Також треба дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм і правил.

Власник зобов'язаний контролювати, щоб тварини не псували майно та не становили загрози для інших людей.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей, повинні бути на повідках. Водночас собаки, що внесені до Переліку небезпечних порід собак, повинні бути у намордниках.