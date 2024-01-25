Поліцейські підозрюють жителя Харківщини у колабораційній діяльності

Чоловік публічно заперечував збройну агресію проти України та закликав до підтримки рішень та дій Росії.

Слідчі поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності 58-річному жителю Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Мешканець села Комарівка публічно заперечував збройну агресію проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора місцеве населення”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, він розповсюджував гуманітарну допомогу від росіян серед населення. Чоловік також повісив російський прапор на адміністративній будівлі, і забороняв його знімати.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.