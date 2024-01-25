Ще двох українських дітей вдалося повернути з окупації РФ, — Херсонська ОВА

Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю РФ.

Україні вдалося повернути ще двох депортованих дітей, яких після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю РФ.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під час окупації діти жили у Кринках Херсонської області, а після звільнення правобережжя окупанти вивезли підлітків у Росію.

“До двох українських родин вдалося повернути дітей. Хлопець та дівчина, 16 і 17 років відповідно, жили у Кринках. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до краснодарського краю. Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, до родин", — повідомив Прокудін.

За інформацією очільника ОВА, поверненню українських дітей сприяла також організація Save Ukraine.