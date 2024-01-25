Росія відкриває "молодіжні центри" на окупованих територіях для вербування українських дітей

На тимчасово окупованих територіях України росіяни відкривають так звані "молодіжні центри" з метою промивання мізків неповнолітнім.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни відкривають так звані "молодіжні центри" з метою вербування українських дітей.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Щоб знищити національну ідентичність українців на тимчасово окупованих територіях, росіяни створюють низку “молодіжних центрів” куди вербує українську молодь. Саме ці центри та завезені з РФ координатори несуть відповідальність за політику зміни самоідентифікації українців.

"Для розуміння як працює російська технологія промивання мізків: на ТОТ Херсонщини до дня студента у відповідних центрах організували "інтелектуальну" гру "Росквіз". Гра складалася з 3 блоків: "Історія росії", "Народи росії", "росія в особах". Командам задавали по 30 питань. Звичайно, що ці питання суто про викривлене бачення історії поневолених народів та кремлівських діячів", — пишуть у нацспротиві.

У ЦНС зауважують, що участь у вікторині була фактично примусовою, адже кожен навчальний заклад мав план з визначеної кількості студентів, які мали відвідати ці ігри.