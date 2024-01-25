Невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200 (Global Clearance Solutions).

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Платформи GCS використовують у понад 40 країнах світу. Техніка зарекомендувала себе як надійний та ефективний засіб для розмінування.

GCS-200 - швейцарсько-німецька безпілотна багатоцільова платформа, якою керують дистанційно. Під час розмінування міни підриває або знищує робочий механізм, який має низку модифікацій та застосовується відповідно до умов, у яких працює.

Як гусенична машина, GCS-200 дуже маневрена і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно чотири метри.

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

У листопаді 2023 року швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) відкрила в Україні центр технічного обслуговування своїх машин для розмінування. До цього навесні виробник мав надати нашій державі до кінця року 20 машин.