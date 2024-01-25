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Російський суд виніс вирок за вбивство пропагандиста Татарського

Винною призначили Дар'ю Трепову, затриману після вибуху. 

Російський суд виніс вирок за вбивство пропагандиста Татарського
Дар'я Трепова
Фото: Детектор Медіа

У Росії до 27 років колонії засудили росіянку Дар'ю Трепову, затриману за вбивство російського пропагандиста Владлена Татарова. Росіянин активно підтримував війну проти України та збирав так званий дискусійний клуб “Кібер Z фронт”. Під час засідання оцього "клубу" його й підірвали.

Про вирок Треповій повідомило Радіо Свобода. Жінка після затримання зізналася в тому, що принесла на зустріч із Татарським статуетку, в яку нібито була закладена вибухівка. 

Однак на суді вона говорила, що не знала, що в статуетці вибухівка, а думала, що там пристрій для прослуховування. 

Чи справді винна Трепова в ліквідації пропагандиста війни – невідомо. Росіяни звинуватили її в тому, що вона вчинила вибух за планом "спецслужб України" та Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк ще напередодні відкинув будь-яку причетність Києва до вибуху в Петербурзі, назвавши його "внутрішнім тероризмом", писало BBC. 

Вирок по справі отримав ще один чоловік – Дмитро Касинцев, в квартирі якого затримали Трепову. Йому присудили рік і дев'ять місяців колонії. 

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