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По $4000 за екстрім: троє закарпатців зібралися переплисти Тису

За гроші чоловіки отримали рятувальні жилети й гумовий човен, а також "інструктаж" щодо уникнення зустрічі з прикордонними нарядами.

По $4000 за екстрім: троє закарпатців зібралися переплисти Тису
Троє закарпатців намагалися переплисти Тису на човні
Фото: ДПСУ

На Закарпатті неподалік кордону із Угорщиною прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали трьох жителів області, які збиралися перепливати Тису. 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Попередньо заплативши за послуги переправника по 4000 доларів США, чоловіки отримали рятувальні жилети й гумовий човен, а також "інструктаж" щодо уникнення зустрічі з прикордонними нарядами та герметичного пакування особистих речей та документів у поліетилен. 

За 4000 доларів ухилянти намагалися потрапити в Угорщину
Фото: ДПСУ
За 4000 доларів ухилянти намагалися потрапити в Угорщину

"Про небезпеку, яку несе у собі стрімка, глибока та потужна течія Тиси, горе-плавців ніхто не попереджав. А щоб "клієнти" не побачили, як виглядає запропонована для подолання водна перепона, перетинати кордон їм наказали у темний час доби", – зауважили у ДПСУ.

Близько другої години ночі, за 800 метрів до державної межі чоловіків виявив та затримав прикордонний наряд.Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, справи скеровано до суду.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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