Головне за ніч та ранок четверга, 25 січня: бої на Куп’янському та Лиманському напрямках, ворожа атака на Одесу

Нічна дрон-атака, 58 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, день жалоби в Харкові, пожежа на нафтобазі в Туапсе.

У ніч на 25 січня росіяни вдарили 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська у Росії та мису Чауда в Криму.

Також ворог вдарив чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донецької області, повідомили в Повітряних силах.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.

Увечері і вночі ворог двічі атакував Одесу ударними БпЛА. Є влучання в промисловий об'єкт.

Також пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури", – сказав він. За словами Кіпера, пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин. Сили ППО знищили 10 "шахедів".

У ДСНС додали, що в місті понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав шістьох ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку - чотири атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще п'ять атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 950 окупантів. Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення в Україну особового складу близько 379610 осіб та 11621 бойових броньованих машин.

Про інші втрати противника – в новині.

У звʼязку з російськими ракетними обстрілами сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошується день жалоби.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з найбільшої за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни.

“Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних”, – написав Терехов.

Нагадаємо, внаслідок удару по місту 23 січня під час масованого ракетного обстрілу України в Харкові загинули 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.

Нафтопереробний завод у російському Туапсе вразили безпілотники Служби безпеки України. Це важливий для ворога об'єкт, повідомили джерела LB.

Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колонни.

"СБУ бʼє вглиб рф і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", – повідомив співрозмовник.

Сьогодні вночі виникла пожежа на нафтобазі в Тупасе. Вогонь загасили аж уранці.

Україна залишається країною, яка найчастіше стає жертвою дезінформації та фейків.

Про це йдеться у другому звіті Європейської служби зовнішніх справ “Маніпулювання іноземною інформацією і загроза втручання”. Готуючи документ, аналітики перевірили 750 інцидентів у період з грудня 2022 року до листопада 2023-го.

У звіті йдеться, що Європейський Союз вжив санкції проти ключових ЗМІ, контрольованих Кремлем, за їхню участь у підтримці російської агресивної війни проти України. Однак для розв'язання проблеми дезінформації для підриву стабільності та безпеки країни, а також для зменшення підтримки України, потрібні подальші контрзаходи, зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Росія і Китай навмисно маніпулюють публічними дискусіями на багатьох каналах і платформах. Мотиви варіюються від дестабілізації та розколу суспільств до підриву демократичних інститутів або навіть просто заради економічної вигоди.

З 480 зафіксованих випадків зовнішнього маніпулювання інформацією та втручання найчастіше мішенню була Україна – 160 випадків. США були мішенню 58 із цих випадків, Польща – 33, Німеччина – 31, Франція – 25, Сербія – 23.

Докладніше – в новині.

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