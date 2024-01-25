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Україна найчастіше є жертвою дезінформації та фейків, − звіт Європейської служби зовнішніх справ

З 480 зафіксованих випадків зовнішнього маніпулювання інформацією 160 були спрямовані проти Києва. 

Україна найчастіше є жертвою дезінформації та фейків, − звіт Європейської служби зовнішніх справ

Україна залишається країною, яка найчастіше стає жертвою дезінформації та фейків.

Про це йдеться у другому звіті Європейської служби зовнішніх справ “Маніпулювання іноземною інформацією і загроза втручання”.

Готуючи документ, аналітики перевірили 750 інцидентів у період з грудня 2022 року до листопада 2023-го. 

У звіті йдеться, що Європейський Союз вжив санкції проти ключових ЗМІ, контрольованих Кремлем, за їхню участь у підтримці російської агресивної війни проти України. Однак для розв'язання проблеми дезінформації для підриву стабільності та безпеки країни, а також для зменшення підтримки України, потрібні подальші контрзаходи, зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Росія і Китай навмисно маніпулюють публічними дискусіями на багатьох каналах і платформах. Мотиви варіюються від дестабілізації та розколу суспільств до підриву демократичних інститутів або навіть просто заради економічної вигоди.

З 480 зафіксованих випадків зовнішнього маніпулювання інформацією та втручання найчастіше мішенню була Україна – 160 випадків. 

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США були мішенню 58 із цих випадків, Польща – 33, Німеччина – 31, Франція – 25, Сербія – 23. 

Серед організацій, найчастіше об’єктами атак були ЄС (19% випадків, спрямованих на організації, за винятком атак на окремі інституції ЄС), НАТО (15%), Збройні Сили України (14%), ООН (3%), а також різні медіаорганізації, такі як Euronews (3%), Reuters (2%), Deutsche Welle (2%) або New York Times (2%).

Для дезінформації найчастіше використовувалися месенджер Telegram і соцплатформа X, але стороннє втручання спостерігалося практично на всіх інших платформах. Водночас зловмисники за замовчуванням використовували міжплатформну координацію.

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