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ЦНС: На ТОТ через знеструмлення зупинилися підприємства

Ворог не може відновити лінії електропередач через нестачу працівників.

ЦНС: На ТОТ через знеструмлення зупинилися підприємства
Фото: EPA/UPG

Через погодні умови на тимчасово окупованих територіях знеструмлені населені пункти. У Донецьку зупинився хлібзавод, й хліб завозять у місто з Маківки.

"Окупанти не можуть поновити подачу електроенергії на тимчасово окупованих територіях через дефіцит працівників енергетичної галузі", – повідомили у Центрі національного спротиву.

Наразі в Донецьку працює лише 25% електриків від потреби, загалом схожа картина в більшості інших комунальних підприємств. Більшість працівників, або були мобілізовані, або залишили регіон.

У Центрі зауважують, що саме ворог не здатний забезпечити життєдіяльність захоплених регіонів, тому закликають допомогти звільнити захоплені райони та повідомляти про бази та склади ворога. 

Нещодавно на Донеччині майже сотня гірників опинилась під землею через обстріли і знеструмлення шахт. Наразі електропостачання вдалося відновити і шахтарів нічого не загрожує.

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