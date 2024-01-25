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Шестеро людей поранені внаслідок атаки на Одесу, є влучання в промисловий об'єкт (оновлено)

Пошкоджено будинки. 

Шестеро людей поранені внаслідок атаки на Одесу, є влучання в промисловий об'єкт (оновлено)
Наслідки удару по Одесі
Фото: МВС у Telegram

Увечері і вночі ворог двічі атакував Одесу ударними БпЛА. Є влучання в промисловий об'єкт.

Також пошкоджено житлову інфраструктуру. Про це голова ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

"Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури", – сказав він.

Наслідки удару по Одесі
Фото: МВС у Telegram
Наслідки удару по Одесі

У ДСНС додали, що в місті понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали. 

За словами Кіпера, пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин. Сили ППО знищили 10 "шахедів". 

"Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована", – написав він.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Постраждали чотири людини – вони лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. Постраждалих тут немає. 

Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Він лікується амбулаторно.

Голова ОВА закликав перебувати в укриттях на час тривоги. 

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