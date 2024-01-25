У Харкові 25 січня оголошено день жалоби

У звʼязку з російськими ракетними обстрілами сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошується день жалоби.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни.
“Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних”, - написав Терехов.
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Вранці 23 січня російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України.
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Внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.
- Щонайменше дев'ятеро харків'ян були поранені унаслідок вечірнього обстрілу міста 23 січня.