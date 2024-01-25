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У Харкові 25 січня оголошено день жалоби

Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові.

У Харкові 25 січня оголошено день жалоби
Наслідки обстрілу Харкова 23 січня 2024 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

У звʼязку з російськими ракетними обстрілами сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошується день жалоби. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни. 

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“Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних”, - написав Терехов.

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