У Харкові 25 січня оголошено день жалоби

Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові.

У звʼязку з російськими ракетними обстрілами сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошується день жалоби.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни.

“Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних”, - написав Терехов.