У Харкові виявили тіла ще двох людей і двох песиків унаслідок удару по будинку вранці 23 січня

У Харкові виявили тіла ще двох загиблих унаслідок російського ранкового удару 23 січня.
Загиблими є чоловік і жінка. Їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники, повідомили в Офісі генпрокурора та голова ОВА Олег Синєгубов.
"Рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова тіла жінки та чоловіка. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Харкову 23 січня збільшилась до 10 осіб", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Окрім людей, виявили двох загиблих собачок, додали в ДСНС.
- Учора вранці російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Станом на учора було відомо про вісьмох загиблих. Разом із виявленими сьогодні жертвами кількість загиблих зросла до десяти. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.