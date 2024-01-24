У Харкові виявили тіла ще двох людей і двох песиків унаслідок удару по будинку вранці 23 січня

Кількість загиблих унаслідок цього удару зросла до 10.

У Харкові виявили тіла ще двох загиблих унаслідок російського ранкового удару 23 січня.

Загиблими є чоловік і жінка. Їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники, повідомили в Офісі генпрокурора та голова ОВА Олег Синєгубов.

"Рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі Харкова тіла жінки та чоловіка. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Харкову 23 січня збільшилась до 10 осіб", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Окрім людей, виявили двох загиблих собачок, додали в ДСНС.