Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, поранено двох медпрацівників і жінку

У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників.
Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.
- Армія РФ щоденно обстрілює місто Херсон та область з тимчасово окупованого лівого берега. За миинулу добу внаслідок обстрілів на Херсонщині загинули п'ятеро людей, ще шестеро поранені.