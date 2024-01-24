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Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, поранено двох медпрацівників і жінку

Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, поранено двох медпрацівників і жінку
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників.

Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

 

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