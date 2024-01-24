Головне за ніч та ранок середи, 24 січня: понад 30 відбитих штурмів під Авдіївкою та Мар’їнкою, падіння Іл-76 на Бєлгородщині

56 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки удару по Харкову, унікальна операція ГУР, Фіцо в Ужгороді.

У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.

Імовірно, йдеться про військово-транспортний Іл-76, які використовує як військова, так і цивільна авіація.

Бєлгородські паблики викладають відеозапис аварії.

Повідомляється, що авіакатастрофа могла статися біля хутора Кривого. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що на місці працюють слідча група та рятувальники.

Інформація про те, хто саме збив літак, та хто перебував на борту, наразі суперечлива, тож слідкуватимемо за розвитком подій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет “Іскандер-М”, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 840 російських окупантів, 13 танків, 31 бронемашину, 61 артсистему. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 378660 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці 24 січня повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих – 14 чоловіків та 15 жінок.

Дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їх стан важкий. Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно.

Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їх стан середній, задовільний.

Нагадаємо, росіяни завдали удару після того, як уже били по Харкову вночі і вранці 23 січня. Ранкового удару ворог завдав під час масованого ракетного обстрілу. За попередніми даними, загинули восьмеро людей, в тому числі дитина. Поранені понад 60.

Головне управління розвідки розповіло деталі знешкодження у серпні трьох ворожих бомбардувальників Ту-22, з яких бомбардували Україну. Щоб їх знищити, українські розвідники пішки пройшли 600 кілометрів територією ворога.

Завданням було зупинити численні авіаудари по мирних містах. Завдання вони виконали, йдеться на сайті ГУР.

"Однак для Олега Бабія – командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім", – повідомили в розвідці.

Герой України полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ. Він організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території РФ, які насправді змінили хід цієї війни.

Подробиці – в новині.

Сьогодні, 24 січня, до Ужгорода прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його зустрів український прем’єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", – написав очільник українського уряду у Telegram, додавши, що на порядку денному – "двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив".

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – заявив Шмигаль.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!