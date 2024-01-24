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ЗСУ ліквідували близько 840 ворогів за добу, – Генштаб

Українські воїни знищили 61 ворожу артилерійську систему та 2 засоби ППО.

ЗСУ ліквідували близько 840 ворогів за добу, – Генштаб
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 378660 військових.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько378660 (+840) осіб,
  • танків ‒ 6227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,
  • артилерійських систем – 9008 (+61) од,
  • РСЗВ  – 971 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 659 (+2) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1842 (+22),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1416 (+7)

Втрати ворога станом на 21.01.2024
Фото: Генштаб
Втрати ворога станом на 21.01.2024
Дані уточнюються.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. 

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