ЗСУ ліквідували близько 840 ворогів за добу, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 378660 військових.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько378660 (+840) осіб,
- танків ‒ 6227 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31) од,
- артилерійських систем – 9008 (+61) од,
- РСЗВ – 971 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 659 (+2) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1842 (+22),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1416 (+7)
Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.