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Харків втретє за день під ракетним обстрілом, - Терехов

Росіяни завдали удару по житловій забудові.

Харків втретє за день під ракетним обстрілом, - Терехов
Обстріли Харкова (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Ввечері 23 січня росіяни втретє за день обстріляли Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає” - написав пізніше Терехов. 

Він додав, що росіяни завдали удару по місцю, де розташовані виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек.

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“Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія це держава-терорист і прощення їй бути не може”, - наголосив мер Харкова.

  • Вранці російська армія знову вдарила по Харкову. Повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку,
  • Станом на 18:45 було відомо вже про вісьмох загиблих. 62 людини отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
  • Крім того, росіяни били по місту і вночі. 
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