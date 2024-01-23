Харків втретє за день під ракетним обстрілом, - Терехов

Ввечері 23 січня росіяни втретє за день обстріляли Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає” - написав пізніше Терехов.

Він додав, що росіяни завдали удару по місцю, де розташовані виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек.

“Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія це держава-терорист і прощення їй бути не може”, - наголосив мер Харкова.