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Росіяни знову обстрілюють Херсон, – Мрочко

Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Росіяни знову обстрілюють Херсон, – Мрочко
Обстріли Херсона ( архівне фото)
Фото: ДСНС

Ввечері 23 січня росіяни вкотре обстрілюють Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега”, – написав Мрочко.

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Він закликав містян залишатись у безпечних місцях і триматись подалі від вікон.

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