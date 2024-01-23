Росіяни знову обстрілюють Херсон, – Мрочко

Ввечері 23 січня росіяни вкотре обстрілюють Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега”, – написав Мрочко.
Він закликав містян залишатись у безпечних місцях і триматись подалі від вікон.
- Росіяни атакували Херсон і Бериславський район. Через авіаудар окупантів загинули дві людини.
- Росіяни завдали авіаційних ударів по населеному пункті у Милівській громаді.
- Вранці 23 січня росіяни з дрона вкотре атакували Берислав, до лікарні доставили постраждалого 47-річного чоловіка.
- Сьогодні вранці окупанти обстріляли Центральний район Херсона, постраждав 52-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували.