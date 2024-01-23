Росіяни знову обстрілюють Херсон, – Мрочко

Він закликав містян залишатись у безпечних місцях і триматись подалі від вікон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies