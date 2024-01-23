Росіяни атакували Херсон і Бериславський район. Є жертви

Через авіаудар окупантів загинули дві людини.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон і область.

За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, під обстріл потрапив Корабельний район обласного центру.

Тут постраждала 29-річна жінка. Її доправили до лікарні, де діагностували вибухову травму та поранення руки. Херсонці надають меддопомогу.

Ще одна російська атака припала на населений пункт у Бериславському районі, повідомила Херсонська обласна прокуратура. Тут рашисти близько 15.10 влучили у приватний будинок. Під його завалами опинилися люди.

Під час пошуково-рятувальних заходів деблокували жінку, але її травми виявились несумісними із життям. Дорогою до лікарні вона померла.

Також на місці удару знайшли тіло загиблого чоловіка.

На місці події продовжують працювати усі відповідні служби. Дані щодо потерпілих уточнюють.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).