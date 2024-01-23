Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
ГоловнаСуспільствоВійна

У Нікополі російський дрон-камікадзе влучив в авто рятувальників

Внаслідок влучання сталася пожежа.

У Нікополі російський дрон-камікадзе влучив в авто рятувальників
Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини у Дніпропетровській області 23 січня
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

У Нікополі на Дніпропетровщині російський дрон-камікадзе влучив в оперативний автомобіль рятувальників.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Авто стояло на території пожежно-рятувальної частини. Внаслідок влучання сталася пожежа. Наразі її загасили. 

Також зазнали пошкоджень адмінбудівля, бокс для резервної техніки та кілька приміщень пожежної частини.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

На щастя, обійшлося без постраждалих.

  • Минулої доби, 22 січня, росіяни завдали шість ударів дронами та два артилерійські удари по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies