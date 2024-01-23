У Нікополі на Дніпропетровщині російський дрон-камікадзе влучив в оперативний автомобіль рятувальників.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Авто стояло на території пожежно-рятувальної частини. Внаслідок влучання сталася пожежа. Наразі її загасили.
Також зазнали пошкоджень адмінбудівля, бокс для резервної техніки та кілька приміщень пожежної частини.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Минулої доби, 22 січня, росіяни завдали шість ударів дронами та два артилерійські удари по Нікопольському району Дніпропетровщини.