У Нікополі на Дніпропетровщині російський дрон-камікадзе влучив в оперативний автомобіль рятувальників.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Авто стояло на території пожежно-рятувальної частини. Внаслідок влучання сталася пожежа. Наразі її загасили.

Також зазнали пошкоджень адмінбудівля, бокс для резервної техніки та кілька приміщень пожежної частини.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

На щастя, обійшлося без постраждалих.