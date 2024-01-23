Росія здійснила повторний запуск ракет

Російська армія після ранкового масованого ракетного удару здійснила нову атаку. Про це повідомили в Повітряних силах.
Окупант запустили щонайменше дві групи ракет. "Ракети з Курської обл на південний захід!" – йдеться у повідомленні о 13:47.
О 13:50 з'явилося повідомлення про нові ракети тим же курсом.
"Чергові ракети на Сумщині, напрямок – південно-західний!" – згодом уточнили в Повітряних силах.
Повітряні сили попереджали одразу про декілька загроз: тактичної авіації і балістики.
"Оці тривоги, що ми зараз бачимо, це не одна загроза, а одразу три", – сказав у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
О 14:01 оголосили відбій для Києва. Загроза зберігалася для Чернігівської області, сходу та півдня.
Уже після цього Повітряні сили повідомили про ще три ракети на південний захід, а також ймовірну роботу ракетних систем залпового вогню.
- Сьогодні вранці російська армія здійснила комбіновану ракетну атаку. Є пошкодження в Києві, Харкові і Павлограді. Загинули не менше семи людей, поранені понад 60. Окупанти випустили 41 ракету, з них збито 41.