Росія здійснила повторний запуск ракет

Російська армія після ранкового масованого ракетного удару здійснила нову атаку. Про це повідомили в Повітряних силах.

Окупант запустили щонайменше дві групи ракет. "Ракети з Курської обл на південний захід!" – йдеться у повідомленні о 13:47.

О 13:50 з'явилося повідомлення про нові ракети тим же курсом.

"Чергові ракети на Сумщині, напрямок – південно-західний!" – згодом уточнили в Повітряних силах.

Повітряні сили попереджали одразу про декілька загроз: тактичної авіації і балістики.

"Оці тривоги, що ми зараз бачимо, це не одна загроза, а одразу три", – сказав у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

О 14:01 оголосили відбій для Києва. Загроза зберігалася для Чернігівської області, сходу та півдня.

Уже після цього Повітряні сили повідомили про ще три ракети на південний захід, а також ймовірну роботу ракетних систем залпового вогню.