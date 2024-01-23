Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія здійснила повторний запуск ракет

Щонайменше дві групи ракет випустив ворог.

Росія здійснила повторний запуск ракет
Фото: МВС

Російська армія після ранкового масованого ракетного удару здійснила нову атаку. Про це повідомили в Повітряних силах.

Окупант запустили щонайменше дві групи ракет. "Ракети з Курської обл на південний захід!" – йдеться у повідомленні о 13:47. 

О 13:50 з'явилося повідомлення про нові ракети тим же курсом.

"Чергові ракети на Сумщині, напрямок – південно-західний!" – згодом уточнили в Повітряних силах.

Повітряні сили попереджали одразу про декілька загроз: тактичної авіації і балістики. 

"Оці тривоги, що ми зараз бачимо, це не одна загроза, а одразу три", – сказав у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

О 14:01 оголосили відбій для Києва. Загроза зберігалася для Чернігівської області, сходу та півдня.

Уже після цього Повітряні сили повідомили про ще три ракети на південний захід, а також ймовірну роботу ракетних систем залпового вогню.

  • Сьогодні вранці російська армія здійснила комбіновану ракетну атаку. Є пошкодження в Києві, Харкові і Павлограді. Загинули не менше семи людей, поранені понад 60. Окупанти випустили 41 ракету, з них збито 41.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies