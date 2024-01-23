Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетний удар: у Харкові без світла майже 11 тисяч споживачів, – Міненерго

У місті пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії. Також є відключені споживачів у населених пунктах області.

Ракетний удар: у Харкові без світла майже 11 тисяч споживачів, – Міненерго
Фото: Міненерго

У Харкові через ворожий удар без світла майже 11 тисяч споживачів, повідомляє Міненерго. 

Внаслідок ворожих ударів по Харкову пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світла лишилися майже 11 тисяч споживачів. Тривають роботи з відновлення. 

Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.

Минулої доби у містах області заживлено 24 споживачів, які були відключені раніше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies