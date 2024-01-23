Ракетний удар: у Харкові без світла майже 11 тисяч споживачів, – Міненерго

У місті пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії. Також є відключені споживачів у населених пунктах області.

У Харкові через ворожий удар без світла майже 11 тисяч споживачів, повідомляє Міненерго.

Внаслідок ворожих ударів по Харкову пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світла лишилися майже 11 тисяч споживачів. Тривають роботи з відновлення.

Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.

Минулої доби у містах області заживлено 24 споживачів, які були відключені раніше.