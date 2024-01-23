Ракетний удар: у Харкові без світла майже 11 тисяч споживачів, – Міненерго

У Харкові через ворожий удар без світла майже 11 тисяч споживачів, повідомляє Міненерго.
Внаслідок ворожих ударів по Харкову пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії. Без світла лишилися майже 11 тисяч споживачів. Тривають роботи з відновлення.
Крім цього, внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.
Минулої доби у містах області заживлено 24 споживачів, які були відключені раніше.
- Сьогодні вранці Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили 21 із 41 ракети. Зокрема, росіяни ударили по Харкову: повністю зруйновано під'їзд будинку, пошкоджено газопровід.
- Пізніше Нафтогаз повідомив, що у Харкові газмережі ліквідували аварію на газопроводі. Доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.