Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів в Росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”.
Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти.
ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”.
У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора.
Точний масштаб збитків для Росії уточнюється.
- Минулого тижня українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони Росії, а також "знесли" сім серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.
- Наприкінці минулого року хакери зламали "Уралвагонзавод" і "Русснефть". У документах "Уралвагонзаводу" були виявлені скарги російських військових на його продукцію та на відсутність запасних частин для нових російських танків Т-90.