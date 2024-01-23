Ця компанія, зокрема, забезпечує інтернетом адміністрацію Путіна та ФСБ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів в Росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”.

Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти.

ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”.

У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора.

Точний масштаб збитків для Росії уточнюється.

Фото: ГУР