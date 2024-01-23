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ГУР: У Москві “зламався” провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури РФ

Ця компанія, зокрема, забезпечує інтернетом адміністрацію Путіна та ФСБ.

ГУР: У Москві “зламався” провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури РФ
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів в Росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”. 

Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти. 

ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”. 

У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора

Точний масштаб збитків для Росії уточнюється.

Фото: ГУР

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