Австралія ввела санкції проти російського хакера за кібератаку на медичну страхову компанію

Унаслідок витоку особистих даних Medibank у мережу виклали близько 9,7 мільйонів записів про клієнтів.

Австралія вперше застосувала свої нові повноваження щодо кіберсанкцій, ввівши обмеження проти росіянина Олександра Єрмакова, якого звинувачують у причетності до витоку даних медичної страхової компанії Medibank Private, пише The Guardian.

Уряд Австралії оголосив у вівторок, що вводить санкції щодо 33-річного громадянина Росії Олександра Єрмакова. Поліція та спецслужби працювали з міжнародними партнерами, щоб пов'язати Єрмакова “з компрометацією мережі Medibank Private” у 2022 році.

Унаслідок витоку особистих даних Medibank було оприлюднено близько 9,7 мільйона записів про клієнтів, включно з датами народження та номерами Medicare. Записи включали конфіденційну медичну інформацію, зокрема про процедури, пов'язані з перериванням вагітності та викиднями. Деякі записи опублікували в даркнеті.

Комісар федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу раніше заявив, що має розвідувальні дані про те, що хакери в Росії нібито відповідальні за витік даних Medibank.

Рішення про санкції підписала міністр закордонних справ Пенні Вонг. У повідомленні про санкції зазначено, що Єрмаков, який народився в Росії 16 травня 1990 року, також відомий як Гюстав Дор, aiiis_ermak, blade_runner або JimJones. За словами Вонг, уряд очікує, що санкції матимуть “фінансові наслідки” для Єрмакова.

Відповідно до санкцій, надання активів Олександру Єрмакову або використання або операції з його активами, зокрема через криптовалютні гаманці або платежі програм-вимагачів, є кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк до 10 років і великими штрафами.

Австралійські спецслужби стверджують, що Єрмаков є членом російського хакерського угрупування REvil, яке пов'язували з кібератаками в Європі, США та Великій Британії, зазначає BBC. Щодо Medibank, то хакери отримали дані для входу в систему страхувальника і відповідно до даних клієнтів, їхніх медичних карт. Після того, як компанія відмовилася платити викуп, документи почали викладати в мережу. Хакери виклали файли, які містили дані про звернення людей за медичною допомогою, серед них − записи про лікування психічних розладів та наркотичної залежності, а також імена, адреси, дати народження та номери документів.