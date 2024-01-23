Апеляційний суд зменшив розмір застави бізнесмену Мазепі у понад 16 разів

23 січня Апеляційний суд Києва зменшив розмір застави засновникові компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, якому ДБР інкримінує спробу заволодіти 300 га землі вартістю понад мільярд гривень, передає "Суспільне".
Суд розглянув скаргу захисту бізнесмена і задовольнив її частково: залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави 349, 7 млн грн до 21 млн грн. Прокурор Євген Сльота вимагав призначати нову альтернативу - в розмірі 700 мільйонів гривень.
Бізнесмен брав участь у судовому засіданні по відеозв'язку. Його адвокат Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки. Серед поручителів є, зокрема, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус.
Захист і друзі підозрюваного наголошували, що немає ризику виїзду і переховування Мазепи, аби його відпустили на поруки. Однак суддя задовольнив клопотання лише в частині розміру застави.
Що відомо про справу Мазепи
- 18 січня стало відомо, що Державне бюро розслідувань провело обшуки в київському офісі однієї з найбільших інвестиційних компаній України Concorde Capital.
- Справа стосується законності одержання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря, а також обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі.
- Компанія заявила, що все це через позицію засновника і керівника Concorde Capital Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес.
- 19 січня Офіс Генпрокурора повідомив, що засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.
- Подробиці резонансної справи і постать Мазепи читайте у нашому матеріалі.