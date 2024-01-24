США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії

Білий дім не має підтверджень інформації, що в російському літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Ми бачили повідомлення, але не можемо підтвердити їх”, - сказав Кірбі, коли його попросили прокоментувати російські заяви, що Україна збила літак з українськими військовополоненими.

Крім того, представник Білого дому наголосив, що США роблять все можливе, щоб отримати більше інформації, пов’язаної з падінням цього літака.