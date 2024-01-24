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США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії

США працюють над отриманням цієї інформації.

США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

Білий дім не має підтверджень інформації, що в російському літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“Ми бачили повідомлення, але не можемо підтвердити їх”, - сказав Кірбі, коли його попросили прокоментувати російські заяви, що Україна збила літак з українськими військовополоненими.

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Крім того, представник Білого дому наголосив, що США роблять все можливе, щоб отримати більше інформації, пов’язаної з падінням цього літака.

  • Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, однак за твердженням російської сторони, обмін зірвався внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. ГУР не володіє інформацією щодо перебування українських полонених на борту російського літака ІЛ-76.

  • Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Штаб просить довіряти лише офіційним джерелам.

  • Про те, що на борту Іл-76 нібито могли бути полонені, написали російські пропагандисти, які потім цю інформацію видалили.

  • В офіційні заяві Генштабу ЗСУ ідеться, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема - на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
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