Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"

Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області РФ.

Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі. Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі, пише "Радіо Свобода".

Журналісти отримали список екіпажу у складі шести осіб, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.

Родичі підтвердили загибель трьох із них – це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Загибель командира корабля Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка Беззубкіна. Вона сказала, що про це їй повідомили у російському Міністерстві оборони.

Фото: "Схеми"

Дружина Пілуєва зазначила, що знає про його про загибель, але офіційно детальної інформації їй ще не надали.

Фото: "Схеми"

Відповідно до відкритих джерел, Пілуєв був нагороджений медаллю "За повернення Криму" та за участь у бойових діях у Сирії.

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра. Вона сказала, що їй про це стало відомо від його батьків.

Фото: "Схеми"

Під фото ще одного члена екіпажу Іл-76 бортового радиста Ігоря Саблінського у соцмережі з’явились коментарі, в яких висловлюють співчуття щодо його загибелі.

Фото: "Схеми"

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов, але наразі не вдалося незалежно підтвердити його загибель.

Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".

117-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.

Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалось.

Падіння російського ІЛ-76

У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76. Імовірно, йдеться про військово-транспортний Іл-76. Такі використовує російська військова та цивільна авіація.

Про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути полонені, написали російські пропагандисти, які потім цю інформацію видалили.

Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Штаб просить довіряти лише офіційним джерелам.

В офіційній заяві Генштабу ЗСУ ідеться, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема - на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

В ГУР підтвердили – сьогодні готувався обмін полоненими між Україною та РФ. Запланований обмін не відбувся, однак розвідка не має даних щодо перебування українських полонених на борту російського літака ІЛ-76.



