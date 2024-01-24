В ГУР підтвердили – сьогодні готувався обмін полоненими між Україною та РФ

Запланований обмін не відбувся, однак розвідка не має даних щодо перебування українських полонених на борту російського літака ІЛ-76.

Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, однак за твердженням російської сторони, обмін зірвався внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. ГУР не володіє інформацією щодо перебування українських полонених на борту російського літака ІЛ-76.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці", – ідеться у заяві ГУР МО.

Безпеку українських захисників, згідно домовленостей, мала б забезпечити російська сторона.

За інформацією ГУР, українську сторону проінформували про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Бєлгорода у визначений період часу, як неодноразово робилось під час попередніх обмінів.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених", – зазначили у заяві ГУР.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", – додають у розвідці.