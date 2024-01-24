Данія виділяє 12 млн євро на кіберзахист України

Данія виділя 91 мільйон данських крон (понад 12 млн євро), які виділять на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України.
Про це повідомляє Міноборони Данії.
Зазначається, що ці кошти є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України.
"З початку вторгнення Данія зробила значний внесок у боротьбу України за свободу, це також стосується кіберсфери. Ми кілька разів передавали пожертви на підтримку кіберзахисту та критичної ІТ-інфраструктури в Україні. Тому також природно, що ми робимо внесок у підтримку України в тій сфері, де ми вже активно працюємо", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Окрім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі Данія, Естонія та Люксембург зробили фінансові внески в коаліцію.
- Пожертва здійснюється під егідою очолюваної Естонією та Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн. IT-коаліцію створили у червні минулого року під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.