Данія виділяє 12 млн євро на кіберзахист України

Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України.

Данія виділя 91 мільйон данських крон (понад 12 млн євро), які виділять на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

Зазначається, що ці кошти є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України.

"З початку вторгнення Данія зробила значний внесок у боротьбу України за свободу, це також стосується кіберсфери. Ми кілька разів передавали пожертви на підтримку кіберзахисту та критичної ІТ-інфраструктури в Україні. Тому також природно, що ми робимо внесок у підтримку України в тій сфері, де ми вже активно працюємо", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Окрім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі Данія, Естонія та Люксембург зробили фінансові внески в коаліцію.