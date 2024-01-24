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Президент Ірану Раїсі сьогодні відвідує Туреччину, говоритимуть про війну в Газі та курдів

Лідери країни обговорять також продовженням контракту на експорт іранського природного газу.

Президент Ірану Раїсі сьогодні відвідує Туреччину, говоритимуть про війну в Газі та курдів
Президенти Ірану, Росії та Туреччини на саміті у Тегерані, липень 2022 року
Фото: EPA/UPG

Президент Ірану Ібрагім Раїсі сьогодні відвідує Туреччину, щоб обговорити війну в Газі та співпрацю проти курдських бойовиків, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Раїсі і його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган говоритимуть про протидію Робітничій партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку та її іранському крилу.

Десятки турецьких солдатів загинули під час рейдів РПК на північному сході Іраку в останні місяці після розширення постів турецької армії в цьому районі. Курди десятиліттями вели війни з Туреччиною за автономію.

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Іран також має конфлікт з курдською владою на півночі Іраку через нібито присутність там ізраїльських спецслужб. Минулого тижня Тегеран завдав ракетних ударів по нібито шпигунській базі Моссаду в Ербілі.

Президенти обговорять також питання торгівлі, включно з продовженням контракту на експорт іранського природного газу, термін дії якого закінчується у 2026 році. Тегеран часто припиняє постачання газу до Туреччини взимку, щоб задовольнити власний внутрішній попит.

  • Збройні формування в Лівані, Іраку та Ємені, які підтримує Іран, активно приєдналися до війни ХАМАСу з Ізраїлем та його союзниками, націлюючись на американські сили та комерційні судна в регіоні. 
  • Туреччина є членом НАТО, але на відміну від США та Європейського Союзу не вважає ХАМАС терористичною організацією. Ердоган назвав бойовиків угруповання “борцями за свободу”, водночас не розриваючи зв’язки з Ізраїлем.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін приїде до Туреччини 12 лютого.
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