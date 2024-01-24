У Нідерландах затримали трьох осіб за підозрою в обході санкцій проти Росії

Влада Нідерландів заарештувала у січні трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної мережі контрабанди задля уникнення загальноєвропейських санкцій проти Росії.
Про таке пише Politico.
За даними видання, у Нідерландах затримали трьох осіб віком за п'ятдесят з Дімена та Гааги. Арешти відбулися 9 січня, рейди також проводилися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році, яка експортувала "технологічне та лабораторне обладнання" з потенційним "військовим призначенням" до Росії.
- 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
- Крім того, балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.
- Російські алюмінієві вироби є одними з товарів, які перебувають у фокусі наступного пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.