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У Нідерландах затримали трьох осіб за підозрою в обході санкцій проти Росії

У рамках розслідування також були проведені рейди в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

У Нідерландах затримали трьох осіб за підозрою в обході санкцій проти Росії
Фото: euractiv.com

Влада Нідерландів заарештувала у січні трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної мережі контрабанди задля уникнення загальноєвропейських санкцій проти Росії.

Про таке пише Politico.

За даними видання, у Нідерландах затримали трьох осіб віком за п'ятдесят з Дімена та Гааги. Арешти відбулися 9 січня, рейди також проводилися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році, яка експортувала "технологічне та лабораторне обладнання" з потенційним "військовим призначенням" до Росії.

  • 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
  • Крім того, балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.
  • Російські алюмінієві вироби є одними з товарів, які перебувають у фокусі наступного пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.
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