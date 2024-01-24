У Нідерландах затримали трьох осіб за підозрою в обході санкцій проти Росії

У рамках розслідування також були проведені рейди в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Влада Нідерландів заарештувала у січні трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної мережі контрабанди задля уникнення загальноєвропейських санкцій проти Росії.

Про таке пише Politico.

За даними видання, у Нідерландах затримали трьох осіб віком за п'ятдесят з Дімена та Гааги. Арешти відбулися 9 січня, рейди також проводилися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році, яка експортувала "технологічне та лабораторне обладнання" з потенційним "військовим призначенням" до Росії.