Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто отримав листа з погрозами українською, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто отримав лист із погрозами напередодні його візиту в Україну.

Про це пише Index.

За даними видання, до посольства Угорщини в Україні надійшов електронний лист українською мовою, у якому Петеру Сіярто погрожували вбивством.

Як йдеться у матеріалі, у тексті повідомлення йшлося про те, що угорський уряд робить все, щоб "ми програли війну". Також пригрозили, що "29 січня їх чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд не врятує". Насамкінець додали, що "Бог прощає, а українці – ні".

На лист відреагував державний секретар закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер.

Він зазначив, що погроза вбивством не заважає Петеру Сіярто представляти інтереси Угорщини, і вони "бачать і відчувають, що тиск зростає".

"Ми як і раніше хочемо негайного, безумовного припинення вогню, мирних переговорів і миру! На полі бою немає рішення, є лише мертві люди. Мир вимагає припинення вогню та переговорів", – додав Тамаш Менцер.

Сіярто зазначив, що Угорщина зацікавлена у плідній співпраці з Україною, і вони намагаються домовитися заради закарпатської громади.

"Українська влада запевнила угорську сторону, що на зустрічі будуть найретельніші заходи безпеки", – повідомило видання.