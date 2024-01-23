Нідерланди, Німеччина, Латвія, Литва і Канада викрили схему постачання військових товарів до Росії

Євроюст та Європол підтримали скоординовані дії влади Нідерландів, Німеччини, Латвії, Литви та Канади, які викрили схему постачання військових товарів до Росії.

Про це йдеться на сайті Євроюсту.

Під час спільних заходів вдалося арештувати трьох підозрюваних і провести обшуки у 14 місцях. Йдеться про розслідування незаконного вивезення технологічного і лабораторного обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Такий експорт є незаконним через загальноєвропейські санкції, які були запроваджені після початку війни в Україні.

Затриманих підозрюють в участі у міжнародній контрабандній мережі.

Розслідування у цій справі стартувало наприкінці 2023 року, яке проводила нідерландська сторона. Тоді й вдалося викрити мережу підприємств, яких зловмисники використовували для обходу заборони на експорт продукції до Росії. Ці підприємства були зосереджені довкола зареєстрованої в Нідерландах торгової компанії, створеної у 2017 році для імпорту, експорту та продажу електротехнічного й лабораторного обладнання, а також інших товарів.

Двоє із підозрюваних були адміністраторами головної торгової компанії. Третій – співробітник зовнішнього підрядника, який, як стверджується, знав про порушення заборони на експорт. Торговельною компанією, про яку йдеться, наразі управляє адміністратор із Росії, який також є єдиним акціонером.

Євроюст забезпечив транскордонну судову співпрацю й організував координаційну нараду для підготовки д спільних дій на запит влади Нідерландів.

Європол підтримує розслідування, надаючи аналітичну підтримку, а також перехресну перевірку зібраних даних.