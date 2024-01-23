Генштаб ЗСУ: За добу на фронті відбулися 42 бойові зіткнення

На лівобережжі Дніпра росіяни сім разів безуспішно штурмували позиції наших бійців.

Протягом доби відбулось 42 бойові зіткнення. Також росіяни завдали 81 авіаційний удар та здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо комбінованого ракетного удару по Україні,то, за уточненою інформацією, ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Усього зафіксували 44 засоби повітряного нападу:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400,

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 ракет Х-22,

12 балістичних ракет “Іскандер-М”,

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31.

"У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59", - зазначили в Генштабі.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких - діти.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та станції РЕБ окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 23 січня така: