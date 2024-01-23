Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кабмін затвердив порядок створення і роботи Центрів життєстійкості та пояснив, для чого вони

Поки що пілотний проект реалізують у п’яти регіонах.

Кабмін затвердив порядок створення і роботи Центрів життєстійкості та пояснив, для чого вони
Засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 23 січня затвердив Порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості.

Як пояснив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у цих центрах надаватимуть соціальні послуги, соціально-психологічну допомогу і консультації.

"Це частина Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською", - додав Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що наразі пілотний проект реалізують у п’яти регіонах. У перспективі такий простір має створити кожна громада. 

"Кошти на фінансування послуги надає держава, а місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центру", - сказав Шмигаль і додав, що у кожному мають облаштувати укриття.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies