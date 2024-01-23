Кабмін затвердив порядок створення і роботи Центрів життєстійкості та пояснив, для чого вони

Поки що пілотний проект реалізують у п’яти регіонах.

Кабінет Міністрів 23 січня затвердив Порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості.

Як пояснив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у цих центрах надаватимуть соціальні послуги, соціально-психологічну допомогу і консультації.

"Це частина Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською", - додав Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що наразі пілотний проект реалізують у п’яти регіонах. У перспективі такий простір має створити кожна громада.

"Кошти на фінансування послуги надає держава, а місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центру", - сказав Шмигаль і додав, що у кожному мають облаштувати укриття.