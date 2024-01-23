Стартувала 18-та зустріч у форматі "Рамштайн". США закликають посилити ППО України

Очільник пентагону оголосив про роботу ще однієї коаліції.

23 січня стартувало онлайн-засідання 18-ї зустрічі контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Як ідеться на сайті Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів посилити українську ППО новими системами.

"Захисники України продовжують завдавати значних втрат силам Кремля. Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у обраній ним необачній та безрозсудній війні. І Путін сподівається, що ракети тйа безпілотники деморалізують український народ та зламають бойовий дух української армії. Тому я закликаю цю групу копати глибше, щоб забезпечити Україну більш життєво необхідними наземними системами ППО та перехоплювачами", - заявив Остін.

Очільник Пентагону відзначив, що російська армія дуже ослаблена та деморалізована, а Україна повернула собі понад половину території, яку захопила Росія після повномасштабного вторгнення.

"Наша підтримка боротьби України з тиранією робить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми втратимо самовладання, якщо ми здригнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми лише викличемо ще більше кровопролиття та хаос. Таким чином, суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. І ми не повинні вагатися у нашій підтримці України", - сказав Остін.

Міністр оборони США, коментуючи аудит наданої Україні допомоги, відзначив, що "ми не побачили достовірних доказів неправомірного використання чи незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні".

За словами Остіна, низка союзників і партнерів відгукнулися і оголосили про "нові важливі довгострокові пакети допомоги в галузі безпеки з часу нашої останньої зустрічі". Мова йде про підтримку від Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великобританії.

Глава пентагону повідомив про роботу ще однієї коаліції - "коаліції потенціалу", до якої увійшли Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Великобританія.

"Водночас наші союзники та партнери створили шість коаліцій потенціалу для підтримки ВПС України, наземної протиповітряної оборони, артилерії, морської безпеки, розмінування та інформаційних технологій", - додав Остін.

У "Рамштайні" від України беруть участь міністр оборони Рустем Умєров, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, Головнокомандувач генерал Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, керівник ГУР Кирило Буданов і його заступник Вадим Скібіцький, заступник глави ОПУ Роман Машовець.

У вступному слові Рустем Умєров наголосив, що зараз критично необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги України.

Міністерство оборони України зі свого боку готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися бойовим досвідом і сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

"Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", - сказав Умєров.