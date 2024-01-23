Кількість загиблих за останню добу ізраїльських військових зросла до 24 осіб. 21 солдат помер внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу у центрі Сектора Гази.
Про це пишуть The Guardian та BBC з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю, контрадмірала Даніела Хагарі.
За його словами, це найбільша кількість жертв серед ізраїльських військових із початку війни.
Хагарі розповів, що вчора ізраїльські солдати готували вибухівку, щоб знести дві будівлі. ХАМАС випустив реактивну гранату по танку поруч, передчасно викликавши вибух. На бійців обвалилися будинки.
21 резервіст загинув поблизу кібуци Кіссуфім на ізраїльському боці кордону.
Ізраїльські військові також підтвердили, що три офіцери були вбиті під час окремої атаки на півдні Гази.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав смерть солдатів “одним із найважчих днів з початку війни”.
“В ім'я наших героїв, заради наших життів ми не припинимо боротьбу до абсолютної перемоги”, − написав він на соцплатформі X.
אתמול חווינו את אחד הימים הקשים ביותר מאז פרוץ המלחמה.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2024
אני מבקש לחזק את המשפחות היקרות של לוחמינו הגיבורים שנפלו בשדה הקרב. אני יודע שעבור המשפחות הללו, חייהן ישתנו לעד.
אני דואב על חיילינו הגיבורים שנפלו. אני מחבק את המשפחות בשעת יגונן וכולנו מתפללים לשלום פצועינו.
צה״ל…
- Як написало американське видання Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників, Єрусалим пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників. Ізраїль нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників. Звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані.
- Цю пропозицію, відповідно до інформації посадовці, військові схвалили 10 днів. Її вважають перспективнішою за попередні.
- Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої.
- Ізраїль оголосив війну ХАМАС після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших. Кілька днів тому ХАМАС заявив, що кількість загиблих палестинців у Секторі Гази внаслідок бойових дій перевищила 25 тисяч осіб.