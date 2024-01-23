Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
ГоловнаСвіт

Ізраїль втратив за добу вже 24 солдатів, це найбільше з початку війни, − речник ЦАХАЛу (оновлено)

ХАМАС вдарив по центру Гази, коли ізраїльські військові готували вибухівку для знесення будівель.

Ізраїль втратив за добу вже 24 солдатів, це найбільше з початку війни, − речник ЦАХАЛу (оновлено)
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих за останню добу ізраїльських військових зросла до 24 осіб. 21 солдат помер внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу у центрі Сектора Гази.

Про це пишуть The Guardian та BBC з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю, контрадмірала Даніела Хагарі.

За його словами, це найбільша кількість жертв серед ізраїльських військових із початку війни.

Хагарі розповів, що вчора ізраїльські солдати готували вибухівку, щоб знести дві будівлі. ХАМАС випустив реактивну гранату по танку поруч, передчасно викликавши вибух. На бійців обвалилися будинки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

21 резервіст загинув поблизу кібуци Кіссуфім на ізраїльському боці кордону.

Ізраїльські військові також підтвердили, що три офіцери були вбиті під час окремої атаки на півдні Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав смерть солдатів “одним із найважчих днів з початку війни”.

“В ім'я наших героїв, заради наших життів ми не припинимо боротьбу до абсолютної перемоги”, − написав він на соцплатформі X.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Як написало американське видання Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників, Єрусалим пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників. Ізраїль нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників. Звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані.
  • Цю пропозицію, відповідно до інформації посадовці, військові схвалили 10 днів. Її вважають перспективнішою за попередні.
  • Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої.
  • Ізраїль оголосив війну ХАМАС після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших. Кілька днів тому ХАМАС заявив, що кількість загиблих палестинців у Секторі Гази внаслідок бойових дій перевищила 25 тисяч осіб.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies