ХАМАС вдарив по центру Гази, коли ізраїльські військові готували вибухівку для знесення будівель.

Кількість загиблих за останню добу ізраїльських військових зросла до 24 осіб. 21 солдат помер внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу у центрі Сектора Гази.

Про це пишуть The Guardian та BBC з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю, контрадмірала Даніела Хагарі.

За його словами, це найбільша кількість жертв серед ізраїльських військових із початку війни.

Хагарі розповів, що вчора ізраїльські солдати готували вибухівку, щоб знести дві будівлі. ХАМАС випустив реактивну гранату по танку поруч, передчасно викликавши вибух. На бійців обвалилися будинки.

21 резервіст загинув поблизу кібуци Кіссуфім на ізраїльському боці кордону.

Ізраїльські військові також підтвердили, що три офіцери були вбиті під час окремої атаки на півдні Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав смерть солдатів “одним із найважчих днів з початку війни”.

“В ім'я наших героїв, заради наших життів ми не припинимо боротьбу до абсолютної перемоги”, − написав він на соцплатформі X.

אתמול חווינו את אחד הימים הקשים ביותר מאז פרוץ המלחמה.



אני מבקש לחזק את המשפחות היקרות של לוחמינו הגיבורים שנפלו בשדה הקרב. אני יודע שעבור המשפחות הללו, חייהן ישתנו לעד.



אני דואב על חיילינו הגיבורים שנפלו. אני מחבק את המשפחות בשעת יגונן וכולנו מתפללים לשלום פצועינו.



צה״ל… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2024

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG