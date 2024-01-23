​У НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України

Агенство НАТО з підтримки та закупівель підписало контракт на 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Виробництво боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи про підписання контракту.
На запитання, коли ці боєприпаси можуть потрапити до України, генеральна менеджерка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс повідомила, що терміни виконання контракту – 24-36 місяців.
Водночас, варто врахувати, що це замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку. Країни-члени блоку надають зброю та боєприпаси Україні на двосторонній основі, тож вони мають право використовувати закуплену через НАТО зброю та амуніцію на користь України.
Наразі Агентство із закупівель НАТО робить низку великих замовлень, щоб допомогти країнам-членам посилити свою оборону та надалі підтримувати Україну.
На запитання, чи очікує генсек, що ці боєприпаси можуть бути використані в країнах ЄС у протистоянні Росії і чи вірить він, що російські танки можуть зайти до якоїсь столиці ЄС, Столтенберг відповів, що не бачить прямої чи неуникної загрози для будь-якої країни-члена НАТО.
Снаряди для України
- Країни Євросоюзу до кінця 2024 року виготовлять понад 1,3 млн снарядів, більшість з яких відправлять Україні як військову допомогу.
- Країни Заходу зіткнулися з труднощами щодо постачання Україні боєприпасів. ЄС обіцяв надіслати мільйон арт снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває у конвеєрі", заявила нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили надіслати Україні касетні боєприпаси.
- Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.
- Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні зберігатиметься. І щоб компенсувати їхню нестачу, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.
- Також через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати військові операції.