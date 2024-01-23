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У фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній, − Politico

Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

У фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній, − Politico
Фото: bloomberg.com

Російські алюмінієві вироби є одними з товарів, які перебувають у фокусі наступного пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це POLITICO повідомили європейські дипломати.

“Процес виплавки алюмінію вимагає величезних витрат електроенергії, а ціни на енергію складають до 40% виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського алюмінію є ще варіантом санкцій щодо російської енергетики”, − зазначає видання.

За інформацією торговельної організації European Aluminium, попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

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Один з дипломатів зазначає, що країни незабаром почнуть обговорювати “додаткові елементи, які загалом стануть пропозицією повної заборони”.

ЄС сподівається домовитися про новий пакет санкцій до 24 лютого − двох років після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас дипломати кажуть, що найбільшою проблемою є те, що на “всі великі пункти вже накладено санкції”, а інші – “недоступні”, наприклад атомна енергетика енергія чи скраплений природній газ (СПГ).

Угорщина та інші східні країни ЄС виступають проти обмежень російського ядерного сектору, у той час як російський Росатом зараз будує два нових реактори для Будапешта. Водночас багато країн ЄС, зокрема Німеччина, виступили проти санкцій щодо російського зрідженого газу. 

Відповідно до даних аналітичного центру Bruegel, Німеччина скоротила споживання російського газу до 4%, а от інші країни − збільшили. Список найбільших імпортерів російського газу в ЄС очолює Іспанія, яка реекспортує частину цього газу в інші країни блоку. Мадрид фактично збільшив торік споживання російського СПГ порівняно з 2022 роком.

Politico додає, що оскільки спроби скоротити потоки доходів Росії в кращому разі мали неоднозначні результати, ЄС зосередив велику частину своїх зусиль проти обходу санкцій не на російському експорті, а на російському імпорті. ЄС за підтримки США, Японії та інших союзників хоче перешкодити Росії купувати компоненти, які вона не може виготовити сама і які їй потрібні для високотехнологічної зброї, зокрема керованих ракет. Вони домовилися про заборону продажу Москві таких технологій.

  • 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
  • Тоді заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій. За словами Жовкви, Україна подала свої пропозиції, зокрема, є пункти, що не увійшли до 12-го пакету.
  • Нещодавно міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.
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